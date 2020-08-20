От военной техники до формы: ключевые темы форума «Армия–2020»

В конце августа Министерство обороны России проведет одну из самых крупных мировых выставок вооружения и военной техники — Международный военно-технический форум «Армия-2020». Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, форум может стать крупнейшим за всю свою историю.

«В нынешнем году, помимо традиционных площадок, мероприятия пройдут еще и в Астраханской области на полигоне «Ашулук», где будет продемонстрирована уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам», — заявлял ранее начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны генерал-майор Андрей Гончаров.

В общей сложности, мероприятия охватят около 40 площадок в различных регионах страны. В форуме примут участие более 40 соединений и воинских частей, несколько десятков крупнейших предприятий промышленности, научно-исследовательские институты, учебные заведения, а также всероссийские военно-патриотические движения.

Главная площадка, расположенная в парке «Патриот» (г. Кубинка), представит гостям форума новейшие зенитные комплексы СОУ «БУК-М2», ОТРК (оперативно-тактические ракетные комплексы) «Искандер», бронеавтомобили «Тигр» разных модификаций, а также многофункциональные комплексы беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3», ЗРПК (зенитные ракетно-пушечные комплексы) «Панцирь-С1» и другую военную технику. В общей сложности, на мероприятии будет продемонстрировано около 730 единиц вооружения и военной техники.

Кроме этого, в рамках предстоящего форума свою продукцию представят несколько десятков российских предприятий среднего бизнеса. Статическая экспозиция форума будет иметь общую площадь свыше 320 тысяч кв. метров. Выставочные стенды уже сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка».

В одном из таких павильонов свою продукцию представит петербургская компания, занимающаяся производством универсальной одежды для членов всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Специалист по работе с клиентами ООО «Магазин АР Петроградская» Александра Фомина в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что участие предприятия в форуме будет знаковым, так как «на выставке «Армия–2020» будут проходить армейские игры, которые станут очень серьезной проверкой для продукции компании и в очередной раз продемонстрируют ее высокое качество».

«Лицензия на производство формы для юнармейцев есть у трех компаний. Мы первыми вывели ее на рынок. Нашу форму одобрил Главный штаб «Юнармии» — образцы продукции мы запустили только после того, как их утвердил Главный штаб. На форуме «Армия–2020» мы будем представлять весь наш ассортимент — это летняя и зимняя форма юнармейца, головные уборы и обувь, различные аксессуары. Будет у нас и новое направление — форма РДШ. Это Российское движение школьников — направленное на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников», — говорит собеседница ФАН.

При производстве формы для «Юнармии» используются ткани высочайшего качества и продуманный эргономичный крой. Все это не только обеспечивает удобство и хорошую вентиляцию, но и позволяет одежде долго сохранять внешний вид. Другими словами, форма сохранит опрятный внешний вид даже после несколько десятков стирок.

«Все материалы, из которых мы шьем форму, согласованы с главным штабом «Юнармии». То есть подход к производству — всегда и на всех этапах — серьезный, мы за свое качество отвечаем. Довольны все — не только родители, но и школы, которые закупают форму оптом. Мы никогда не подводим наших юнармейцев», — говорит представитель компании.

С продукцией ООО «Магазин АР Петроградская» все посетители форума «Армия–2020» могут ознакомиться в зале D, стенд 4Е3-12. Напомним, сам международный форум «Армия–2020» будет проходить в парке «Патриот» с 23 по 29 августа.