Самойлова эмоционально ответила на упреки из-за воссоединения с Джиганом

Москва, 19 августа. Российская модель Оксана Самойлова резко ответила подписчикам на упреки за примирение с Джиганом.

Самойлова пожаловалась, что пользователи Сети донимают ее вопросами о семейной жизни, требуя объяснить, почему она обещала развестись с Джиганом, однако не сделала этого.

«Хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем. Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Но мне, очевидно, виднее, чем всем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете?» — написала Самойлова.

Напомним, в январе 2020 года Джиган вместе со своей семьей отправился в США, где Самойлова родила четвертого ребенка. Позднее в некоторых СМИ появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа. Причиной побега стало странное поведение супруга, который после рождения четвертого ребенка стал злоупотреблять алкоголем. Кроме того, артист неоднократно устраивал в соцсетях прямые эфиры для своих подписчиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В одном из эфиров Джиган активно использовал нецензурную лексику в присутствии детей, а также просил дочь принести ему спиртное. Позднее Самойлова заявила, что намерена развестись с Джиганом, отметив, что 10 лет брака с ним были сплошным «обманом».