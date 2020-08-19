Посольство РФ выразило протест из-за задержания дипломата в Норвегии

Осло, 19 августа. Посольство РФ в Норвегии выразило протест в адрес МИД страны в связи с задержанием заместителя торгового представителя РФ, об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

«Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата. Свои выводы в России, конечно, сделают», — сказано в сообщении.

В дипмиссии отметили, что норвежские правоохранители обыскали российского дипломата и не предоставили ему возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела.

Ранее МИД Норвегии сообщил о высылке сотрудника российской посольства. В ведомстве отметили, что сотрудник дипмиссии должен покинуть территорию Норвегии в течение 72 часов. В ведомстве подчеркнули, что причиной данного решения стало задержание гражданина Норвегии по подозрению в передаче «российскому разведчику» информации, которая «способной нанести ущерб национальным интересам».