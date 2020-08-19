Азиза заявила, что Фирсов мог травить Легкоступову наркотиками

Москва, 19 августа. Певица Азиза, близко дружившая с Валентиной Легкоступовой, не исключила, что последний супруг артистки Евгений Фирсов мог вместе с алкоголем подбрасывать ей «какие-то таблетки». Такую смелую версию Азиза выдвинула в программе «Пусть говорят».

По словам исполнительниц, незадолго до смерти она виделась с Легкоступовой. Та как раз готовилась венчаться с Фирсовым, но не афишировала, потому что боялась сглаза и непонимания близких. Уже тогда Азизу насторожил внешний вид Валентины.

«Передо мной стояла Валя, выхолощенная изнутри, физически истощенная. Она была какая-то очень уязвимая, ее хотелось обнять», — призналась Азиза.

По ее мнению, у Легкоступовой была «очень больная и раненая душа», и свадьба с Фирсовым стала для нее очень важным событием, как будто с ее помощью она могла преодолеть какой-то очень сложный этап и начать новую главу своей жизни.

Азиза также указала на то, что Валентина очень сильно похудела всего за полтора месяца.

«Мне пришла в голову мысль. А, может, она и не знала, может, он ей не алкоголь, а какие-то таблетки мог подбросить?» — предположила певица.

По словам Азизы, Легкоступова «буквально сгорела».

«Так сгореть можно только от каких-то наркотических [веществ]. Он ей мог подливать, подкапывать… Но все боятся это сказать!» — заключила она.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Ей было 54 года. В начале августа ее дочь поместила мать в больницу с тяжелой травмой головы. Фирсов утверждает, что Легкоступова упала в ванной. После госпитализации певица впала в кому и умерла через семь дней, не приходя в сознание.