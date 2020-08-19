Барецкий готов бесплатно организовать похороны Легкоступовой «под ключ»

Москва, 19 июля. Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий готов покрыть расходы и взять на себя организацию похорон певицы Валентины Легкоступовой, если семья артистки испытывает финансовые трудности.

Напомним, что певица скоропостижно скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Дочь артистки рассказала, что ее мама впала в кому, после чего скончалась. Прощание с Легкоступовой пройдет на Троекуровском кладбище 20 августа.

«Гражданская панихида начнется в 12.00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ», — говорится в сообщении ГУП «Ритуал».

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов покрыть все расходы, связанные с похоронами, если представители Легкоступовой свяжутся с ним любым удобным для них способом.

«Я могу похоронить ее бесплатно в Подмосковье, если совсем нет денег. Наш «Союз профессиональных ритуальных агентств», президентом которого я являюсь, уважаем. Мы можем в любом месте похоронить любого человека», — сообщил Барецкий.

Шоумен считает, что звездам не стоит стесняться того, что их доходы сократились из-за сокращения концертной деятельности. По его словам, все прекрасно понимают, что пандемия коронавируса коснулась всех, передает «Инфореактор».

«Положение Легкоступовой с финансовой точки зрения может быть скудным, и я понимаю это. Пусть кто-то напишет в Instagram или «ВКонтакте», и я решу все без дополнительных оплат. У нас система «похороны под ключ», — подытожил Барецкий.

Он отметил, что гроб Легкоступовой может быть выполнен из премиального бука, а место у могилы от креста и до фундамента могли бы бесплатно облагородить представители его организации.