Эксперты призвали ограничить процент для микрокредитных организаций

Санкт-Петербург, 19 августа. Эксперты, принявшие участие в онлайн-эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Как не попасть в кредитное рабство?», считают, что проблему неконтролируемого роста процентных ставок при микрокредитах можно решить принятием федерального закона, который ограничил бы годовую процентную ставку фиксированным процентом.

«Условия, по которым микрофинансовые организации выдают кредиты, должны находиться под серьезным и жестким регулированием. В Госдуме есть предложение по запрету микрофинансовых организаций, но я не уверен, что это правильное предложение. По-моему деятельность МФО нужно регулировать жестким процентом по займам, которые они выдает. Запрет приведет к тому, что возникнет теневой рынок микрокредитов — есть спрос, будет и предложение», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению депутата, ограничения необходимо ввести и на агрессивную рекламу, которой МФО заманивают своих жертв.

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров считает, что закрыть историю людских страданий по микрокредитной кабале поможет заградительный процент по выдаваемым кредитам в размере 24% годовых.