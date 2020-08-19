Хмельницкая поделилась редким фото своего молодого возлюбленного

Москва, 19 августа. Актриса Алена Хмельницкая в честь значимого для себя события поделилась через Instagram редким кадром с новым спутником жизни. По ее словам, она чувствует себя счастливой.

Напомним, что ранее она была замужем за ведущим Тиграном Кеосаяном, но в 2014 году пара рассталась. Новым избранником актрисы стал бизнесмен Александр Синюшин, младше нее на 12 лет. Снимок сделан на побережье. Влюбленные стоят практически полностью спиной к камере.

«Шесть лет, как познакомились. Жизнь прекрасна и удивительна. Всегда верьте и никогда не бойтесь! За нас! Для особо нежных — жест не вам, а всему плохому», — прокомментировала актриса публикацию.

Напомним, что бывший супруг Хмельницкой сейчас находится в гражданском браке с редактором Маргаритой Симоньян. Несколько лет назад две девушки подружились. По словам Симоньян, актриса «очень крутая», пишет «ФедералПресс».

Стоит отметить, что Хмельницкая — одна из немногих, кто делилась с поклонниками своей необработанной фотографией. Более того, актриса предстала в кадре почти без косметики и маникюра. Поклонники оценили вид 49-летний Хмельницкой, подчеркнув ее смелый шаг.