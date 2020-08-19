Поклонники оценили милое фото Корчевникова с ребенком



Москва, 19 августа. Актер и телеведущий Борис Корчевников, за здоровье которого так переживали его поклонники, опубликовал фото с подругой и новорожденным крестным сыном. Таким образом, он, видимо, решил окончательно развеять все сомнения в том, что у него все хорошо.

«Кумовья», — написал он в описании к снимку.

В комментариях многие порадовались за Корчевникова, однако многие девушки повздыхали, что Корчевников пока не устроил личную жизнь.

«Жениться вам надо, барин», «Какая прелесть, жаль, что это чудо не ваше», «Борис дорогой! Парень ты золотой! Пора тебе жениться! Я верю, ты будешь очень хорошим отцом!», «Я уже подумала, ваша семья. Пора бы уже обзавестись», — написали фолловеры.

Как отмечает портал «Дни.ру», ранее Корчевников был женат, но брак распался. По словам его друга Владимира Березина, экс-женой Бориса была актриса Анна-Сесиль Свердлова. После их расставания у ведущего нашли опухоль головного мозга, он проходил сложный курс лечения, на фоне которого стремительно поправился. Сейчас артист уже пришел в форму.



