Доктор Мясников рассказал, как его приняли за официанта на юбилее олигарха

Москва, 19 августа. Российский врач и телеведущий рассказал, как черный фрак и бабочка превратили его в официанта на юбилее олигарха. Курьезный случай произошедший в Венеции на юбилее одного из олигархов, которого лечил доктор Мясников.

Олигарх решил отметить юбилей с размахом, поэтому арендовал чартер для гостей, а также снял целый дворец с карнавальным шоу. Мясников получил приглашение, в котором говорилось, что все мужчины должны быть во фраках.

«Стал я этот фрак искать, обратился в прокатные конторы. Их оказалось неожиданно много. Но везде одна история: смокингов сколько угодно, а вот фраков нет!» — написал Мясников в своем Instagram.

Один из знакомых выручил доктора, одолжив ему свой фрак, после чего Мясников отправился в Венецию. Однако утром в гостиничный номер принесли новое приглашение, в котором было написано, что все мужчины должны быть в смокингах», передает «Вечерняя Москва».

«Я в Москве на этот фрак жизнь положил — мне все смокинг совали. А теперь? Понятно, что надел я фрак и пошел на празднование, а что было делать? Так вот, половина гостей были просто в костюмах. Вторая половина и правда в смокингах. Отгадайте, кто был во фраках? Официанты и я!» — пояснил Мясников.

При этом под конец мероприятия хмельная публика не могла отличить доктора Мясникова от официантов, требуя принести им шампанского.