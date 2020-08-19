Адвокат Ефремова обвинил хакеров в смертельном ДТП

Москва, 19 августа. Внедорожник актера театра и кино Михаила Ефремова мог потерять управления из-за действий хакеров, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Он сослался на независимый отзыв на автотехническую экспертизу. Пашаев обвинил хакеров в аварии. Он считает, что электроника джипа Ефремова могла выйти из строя из-за действия космического спутника на электронику автомобиля или работы смартфона. Адвокат озвучил фрагменты текста отзыва, который был сделан на экспертизу, проведенную специалистами по заказу следствия.

«Независимым остался вопрос работы электроники автомобиля Ефремова, в том числе — вопрос о том, могла ли она выйти из строя из-за воздействия космического спутника, работы смартфона или иного постороннего электронного оборудования», — указал Пашаев.

По его словам, «известны случаи неконтролируемого ускорения автомобиля при нажатии на акселератор при воздействии указанных выше факторов».

Напомним, Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, напоминает «ФедералПресс». Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело.