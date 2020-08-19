Туристы назвали идеальный пляж в Крыму

Севастополь, 19 августа. Туристы нашли самый лучший пляж в Крыму и сняли его на видео. Панорама пляжа появилась в Instagram.

По мнению туриста, лучшим пляжем в Крыму стал Васили, расположенный в Василевой балке к западу от Балаклавской бухты. На кадрах видно, что вода рядом с берегом лазурная и чистая, а пляж оборудован всем необходимым.

«Вот они где находятся, идеальные пляжи Крыма! С отличным видом, с прозрачнейшей водой», — добавил турист.

Пляж Васили находится в пяти минутах на катере от Балаклавы или 30 минутах пешком.

Ранее портал Tvil.ru перечислил самые популярные курорты Крыма для отдыха в сентябре и октябре. Список составлен на основании информации о бронировании жилья туристами за временной период с 1 сентября по 31 октября этого года. В топ-10 вошли Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь, Саки, Алупка, Николаевка и Мисхор.

По данным сервиса, осенью путешественники в среднем собираются провести на море от 8 до 11 ночей. Расходы на проживание составят от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Наиболее бюджетный отдых в бархатный сезон возможен в Николаевке, более дорогой — в Мисхоре и Ялте.