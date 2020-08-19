Адвокат заявила, что брак с Алибасовым принес Шукшиной вред и убытки

Москва, 19 августа. Адвокат российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила намерение артистки расторгнуть брак с продюсером Бари Алибасовым. Юлия Вербицкая-Линник заявила, что ее клиентка желает завершить бракоразводный процесс как можно быстрее.

Вербицкая-Линник сообщила, что Шукшина изначально не была заинтересована в этом союзе. Инициатива принадлежала Алибасову, поэтому сейчас, когда продюсер выписался из психиатрической клиники и подал на развод, актриса охотно поддержала его решение. Тем более, что актриса понесла от этого брака один вред и убытки.

«От этого брака Лидия Николаевна, к сожалению, потерпела одни убытки и финансовые, и моральные и репутационные», — заявила правозащитник.

Адвокат также заявила, что о заявлении на развод Шукшина узнала из публичных источников, посчитав это крайне неуважительным жестом со стороны Алибасова, передает Пятый канал.

«Особенно некрасиво выглядит попытка Бари Каримовича сообщить об этом через СМИ, избегая встреч», — сообщила Вербицкая-Линник.

Женщина также отметила, что Шукшина не имеет к супругу никаких претензий по поводу имущества. Единственное, о чем сейчас думает актриса — это как можно быстрее закончить этот процесс. По заявлению Вербицкой, единственное, на что претендует Шукшина — это квартира, которая была переписана ею на Бари Алибасова.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру, подаренную ею. При этом сам деятель шоу-бизнеса не поставил жену в известность.