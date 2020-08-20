Сергей Авишев: Бизнес в России страдает в кризис из-за своей разрозненности

Текущий кризис, вызванный пандемией коронавируса, выявил у российского малого и среднего бизнеса крайне низкий болевой порог. Предпринимательское сообщество оказалось объективно не готовым к обстоятельствам непреодолимой силы и не может или не хочет изыскивать внутренние резервы для преодоления форс-мажорных факторов.

Можно ли в таком случае сделать вывод, что значительная доля субъектов предпринимательской деятельности в России фактически нежизнеспособны в условиях внешних кризисных обстоятельств? Или это тактическая уловка, на которую определенное бизнес-сообщество сделало ставку в противостоянии с собственным государством в тот момент, когда держава занимается вопросами здоровья и жизнеобеспечения своих граждан?

Удивительно, что предпринимательское сообщество вдруг начисто позабыло, что бизнес — это область экономики, которая осуществляется за счет собственной инициативы, на свой риск и под свою ответственность, а главной целью этой деятельности является извлечение прибыли и получение материальных благ, остающихся, за минусом налогов, в собственности у самого бизнеса.

Хотелось бы напомнить, в особенности работодателям, что если вы принимаете на работу наемных сотрудников, то берете на себя всю ответственность, с этим связанную, и обязаны обеспечить всю полноту социальной защиты своим людям. Это одно из условий вашего договора с государством, которое в обмен позволяет вам реализовывать свои деловые амбиции и зарабатывать деньги на своей территории. Это называется «правила игры».

Впрочем, к сожалению, власть зачастую играет не по правилам. Обещая либеральную экономическую политику, свободу предпринимательства и терпимую фискальную нагрузку, порой лукавит. Бизнес же видит неправомерное административное давление, слабо защищен от произвола чиновников, терпит убытки от непредсказуемой тарифной политики, а сопутствующие налоги зачастую превышают основные.

Предприниматели сегодня настроены пессимистично в отношении как собственного бизнеса, так и экономики страны в целом, а в обществе наблюдается стремительное падение предпринимательской активности. Такие настроения в бизнес-сообществе, безусловно, спровоцированы не конкретно сегодняшним кризисом, но он все очень серьезно обострил.

Как же найти компромисс, наладить конструктивный диалог бизнеса и власти? Как выработать взаимовыгодные правила игры? Это вопросы, которые долгие годы задает себе отечественное предпринимательское сообщество, при этом само практически не инициируя попыток диалога с властью.

Сегодня бизнес столкнулся с проблемами, которые исторически были вызваны разрозненностью предпринимателей: каждый сам по себе, каждый сам за себя. Предпринимательской среде не хватило необходимой сплоченности для консолидированного представительства своих интересов в государственных органах власти. Участие в профессиональных экономических ассоциациях и социально-политических союзах долгие годы воспринималось бизнесом как несущественное и финансово обременительное, а в итоге привело к тому, что предприниматели оказались сегодня один на один со своими проблемами.

Отсутствие сильного предпринимательского лобби остро ощущается бизнес-сообществом во время текущего кризиса. Малый и средний бизнес не защищен ни от произвола чиновников, ни от прочих проблем. Однако вступление в одну из общественных организаций инфраструктуры поддержки, объединяющих бизнесменов, рассматривает для себя лишь незначительная часть предпринимателей.

Тем не менее, хочу напомнить, что подобные ассоциации не гарантируют своим членам решение абсолютно всех их проблем. Задача таких объединений — консолидировать вокруг себя как можно больше бизнес-субъектов для отстаивания их общих интересов. Именно решение системных вопросов, а не отдельные частности, с которыми справляются узкопрофессиональные специалисты, — это и есть область влияния организаций поддержки бизнеса. И чем больше предпринимателей будет членами такой ассоциации, тем сильнее окажется ее влияние в сфере экономической политики страны.

Например, в зарубежной практике устоявшимся явлением считаются объединения работодателей и предпринимателей как социальных партнеров. В Германии до 90% всех занятых по найму работают на предприятиях, которые объединены в такие экономические альянсы, а в Австрии союзы работодателей и предпринимателей существуют в виде постоянных палат, членство в которых является обязательным. У нашего ближайшего соседа в организацию «Предприниматели Финляндии» входит чуть ли не половина всех малых и средних предприятий страны. Это лишь некоторые примеры из зарубежной практики, где предпринимательские коалиции имеют реальную силу и обладают практической властью для решения системных проблем бизнеса.

На протяжении более чем десятка лет, возглавляя Лигу предпринимателей Карелии, Ассоциацию деловых кругов республики и впоследствии Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) города Петрозаводска, я повсеместно и на всех уровнях призывал предпринимателей объединяться с целью создания сильного консолидированного сообщества для защиты интересов бизнеса и представительства в структурах власти. К сожалению, обратной связи практически не поступало, лишь единицы представителей бизнеса понимали целесообразность вступления в наши ряды.

И вот в последнее время неоднократно наблюдаю, как на просторах Интернета и в социальных медиа формируются недовольные сообщества предпринимателей, яростно выражающие свои протесты и требования к власти в постах и комментариях, а по факту — устраивающие закрытые клубы по интересам, которые можно назвать разве что междусобойчиками. Изливаются эмоции и оскорбления, выдвигаются абсурдные идеи и концепции, маловероятно реализуемые с точки зрения государственного подхода и экономических постулатов. Нет единоначалия и понятной стратегии, отсутствуют механизмы внутреннего взаимодействия, а рупором выступают люди, не имеющие должного опыта общественно-политической деятельности.

Верен ли такой подход, правильна ли такая тактика? Думаю, ответ найдет для себя каждый самостоятельно. Только хочется добавить, что вам, уважаемые коллеги, никто не мешал разговаривать с властью на равных, будучи консолидированным профессиональным сообществом, а не разрозненными кружками по интересам.