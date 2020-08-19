Польша недовольна, что ЕС поддерживает РФ в вопросе «Северного потока — 2»

Варшава, 19 августа. Польское издание TVP Info со ссылкой на евродепутата от Польши Яцека Сариуш-Вольского сообщило, что Евросоюз готов поддерживать Россию и «Газпром». Все дело в позиции Брюсселя по строительству газопровода «Северный поток — 2».

По словам евродепутата, Еврокомиссия встает на сторону России в вопросе введения очередных санкций против «Северного потока — 2». Согласно опубликованному поляком документу, Европейский Союз выступил против экономических ограничений, которые затронут даже вполне законопослушные европейские компании. Брюссель не признал санкции, накладываемые США и счел их противоречащими международному праву.

Подобный шаг руководства ЕС вызвал недовольство как польского дипломата, так и польских СМИ. Сариуш-Вольский подчеркнул, что продолжение строительства газопровода говорит об отсутствии европейской солидарности. Однако если кто и поддерживает эту самую солидарность, то это, конечно, «западноевропейские партнеры».

«Мы рады, что Вашингтон понимает, что «Северный поток — 2» стал бы опасным исключением в плане обеспечения гарантий энергетической безопасности», — заявил представитель Варшавы.

Однако в данном случае стоит уточнить, что американцев «энергетическая безопасность» Европы волнует, разумеется, в последнюю очередь. США стремятся вытеснить Россию с европейского рынка газа, чтобы избавиться от конкурента и поставлять собственный дорогостоящий СПГ потребителям. И в Брюсселе, судя по всему, это прекрасно понимают.

Однако до сих порт попытки США и их «союзников» поставить крест на строительстве российского газопровода терпели неудачу. Как ранее заявил журналист Анатолий Вассерман, «Северному потоку — 2» не страшны новые санкции со стороны Вашингтона.