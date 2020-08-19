Суд не помог Лолите выселить бывшего мужа из квартиры

Москва, 19 августа. Российская певица Лолита Милявская еще год назад заявила о расторжении брака с молодым тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Однако выселить бывшего возлюбленного из квартиры звезде не удалось до сих пор.

Квартира на Басманном переулке досталась Лолите от бывшего мужа, бизнесмена Александра Зарубина. Некоторое время знаменитость проживала на этой жилплощади и с новой «второй половинкой», тренером Дмитрием Ивановым, но после десяти лет брака развелась и с этим, пятым по счету, мужем. Теперь же ей приходится ходить в суд, чтобы наконец выселить бывшего супруга.

Но не стоит думать, что Иванов продолжает досаждать артистке на ее же жилплощади, не давая возможности прогнать себя на улицу. Как объяснил адвокат Лолиты, направленный в суд иск носит достаточно формальный характер. Более года тренер не проживает в квартире в центре Москвы и не платит за коммунальные услуги. Однако с регистрационного учета бывший муж звезды так и не снялся, хотя многократно обещал заняться оформлением документов.

«Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд», — объяснил ее судебный представитель.

Однако суд так и не смог рассмотреть иск по существу. Иванов предоставил суду копию документов о выселении. Этими документами суд не был удовлетворен, а представители тренера не явились на заседание, поэтому слушание было перенесено на неделю.

Но не только судебные разбирательства с экс-супругом заставляют переживать известную певицу. Как сообщалось ранее, смерть певицы Валентины Легкоступовой довела Лолиту до нервного срыва.