Назван любимый алкогольный напиток Михаила Ефремова

Москва, 19 августа. Актер Михаил Ефремов предпочитает употреблять виски, об этом сообщил Telegram-канал МК.

Очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова проходит в Пресненском суде Москвы. В ходе заседания выяснилось, что любимый алкогольный напиток Ефремова – виски.

Журналисты отметили, что в зале заседаний ощущается запах алкоголя. На столе Ефремова стоит бутылка Coca-Cola.

Как ранее сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, заседание суда в среду прервалось из-за эвакуации. Сообщение о минировании пришло на электронную почту суда. Такие сообщения получили еще несколько столичных судов.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

На прошлой неделе Михаилу Ефремову стало плохо прямо в здании суда. Адвокат актера Эльман Пашаев утверждал, что его подзащитный перенес инсульт. Артист провел несколько дней в Боткинской больнице, 15 августа его выписали. 18 августа Ефремов принял участие в очередном заседании суда.