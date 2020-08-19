Симферополь, 19 августа. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма по подозрению в участии в украинском незаконном вооруженном формировании «Батальон им. Н. Челебиджихана».

Как уточнили в пресс-службе регионального управления силового ведомства, в отношении мужчины возбуждено дело уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. 19 августа по местам его проживания и регистрации прошли обыски. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время ФСБ установила, что в 2016 году он выехал на Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования. В составе этого нацбатальона он прошел обучение с огнестрельным оружием. В его обязанности входила охрана расположения батальона, а также содействие Госпограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автомобилей на КПП.

После возвращения в Крым, он продолжал поддерживать контакты с членами нацбатальона и свою преступную деятельность по участию в этом НВФ.