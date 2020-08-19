Назван список стран, которые осенью возобновят авиасообщение с РФ

Москва, 19 августа. Международное авиасообщение с Россией готовы возобновить одиннадцать стран. В настоящее время переговоры об открытии границ ведутся еще с 30 государствами. Об этом рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

О своей готовности открыть авиасообщение с РФ заявили Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория.

«Но нужно дождаться решения оперативного штаба, который анализирует два критерия: эпидемиологическую ситуацию и принцип взаимности», — пояснил Горин.

Эксперт отметил, что ближайшее заседание оперштаба намечено на 21 августа. По его словам, сегодня процесс открытия границ обсуждается еще с 30 странами, однако, что это за страны, пока не говорится.

На данный момент РФ восстановила авиасообщение с Швейцарией, Великобританией и Турцией. Горин отметил, что общее правило для всех туристов заключается в том, что они должны иметь страховку, которая включает в себя расходы на лечение от коронавируса, передает «Ридус».

«Перед поездками нужно обязательно уточнять актуальный статус правил и рекомендаций той страны, куда вы собираетесь. В ряде стран существует только анкетирование, в каких-то необходима справка об отсутствии коронавируса», — отметил специалист.

Горин напомнил, что подобная страховка включена в пакетные туры.