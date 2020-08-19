Россиянам рассказали, как взять ипотеку по рекордно низкой ставке

Москва, 19 августа. Россияне имеют возможность оформить жилищный кредит в банке под рекордно низкую ставку 0,1%–3% по программе сельской ипотеки. Российские банки и Минсельхоз РФ рассказали изданию «ПолитРоссия», как можно приобрести жилье в кредит по льготной ставке.

В Россельхозбанке сообщили, что программа сельской ипотеки действует с марта 2020 года. По ней можно купить в кредит готовое жилье или построить собственное. Обязательное условие — недвижимость должна располагаться на сельской территории.

В Ленобласти и на Дальнем Востоке по программе можно оформить заем в размере до пяти миллионов рублей. Для других регионов лимит составляет три миллиона. Пока программа не действует только в Московской области.

Подать документы на сельскую ипотеку может любой россиянин. Программа не обязывает приобретать жилье в отдаленных районах. Например, по льготной ставке можно купить недвижимость в Янино Ленинградской области или на признанных сельскими территориях крымской Алушты. Главное, чтобы жилье находилось в сельских районах, перечисленных в региональных реестрах.

Льготная ставка достигается за счет того, что Минсельхоз РФ покрывает разницу в процентах. Например, если ставка по ипотеке в банке составляет 8%, а для заемщика — 3%, то оставшиеся 5% погасит государство. В Минсельхозе отметили, что в 2020 году на эти цели из бюджета выделен один миллиард рублей.

«С учетом высокой востребованности прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования на реализацию сельской ипотеки, что позволит увеличить число граждан-участников программы», — рассказали в ведомстве.

Россияне активно проявили интерес к новой мере поддержки. В Сбербанке сообщили, что 23 мая за восемь часов с момента запуска сельской ипотеки получили годовой лимит заявок.

К программе регулярно подключаются новые банки. В Минсельхозе отметили, что перечень необходимых документов для оформления льготного займа кредитная организация определяет самостоятельно. Также банки могут сами устанавливать сроки рассмотрения заявления.

В основном банки предлагают взять сельскую ипотеку под 3% или под 2,7%, если заемщик оформит страховку. Что касается ставки 0,1%, то на нее могут рассчитывать «отдельные категории граждан в некоторых регионах», например, в Мордовии и Чувашии.