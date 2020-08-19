Колесникова объяснила, как банки обманывают клиентов

Санкт-Петербург, 19 августа. Адвокат, борец с микрофинансовыми организациями Евгения Колесникова в рамках онлайн-эфира на тему «Как не попасть в кредитное рабство?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала, как банки обманывают своих клиентов.
«Огромные проценты. Граждане являются не подкованными финансово в том числе. МФО пользуется тем, что граждане не подкованы. Что касается банковских кредитов, то банки в меньшей степени обманывают. Граждане не рассчитывают свои силы. Кредитные карты выдаются, на них поступают денежные средства. Договора включают страховки. Сумма, которая заложена в графике платежей, непонятна гражданину. Договора читаются людьми между строк», — отметила она.
По словам Колесниковой, очень часто человеку навязывают страховку, объясняя необходимость этой услуги тем, что без нее кредит не будет одобрен.
«Это введение в заблуждение потребителя. Это не панацея от того, одобрят без страховки или нет», — предупредила гость эфира.
Она также объяснила, можно ли отказаться от страховки и как вернуть деньги. Как заметила адвокат, отказаться от страховки можно в течение двух недель с момента заключения договора. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и обратиться к банку.
«Если вы ей не воспользовались, если полностью погашен кредит в срок без просрочек, то ее можно вернуть», — добавила Евгения Колесникова, заметив, что «граждане должны понимать риски между рисками и возможностями оплаты».