Колесникова объяснила, как банки обманывают клиентов

Санкт-Петербург, 19 августа. Адвокат, борец с микрофинансовыми организациями Евгения Колесникова в рамках онлайн-эфира на тему «Как не попасть в кредитное рабство?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала, как банки обманывают своих клиентов.

«Огромные проценты. Граждане являются не подкованными финансово в том числе. МФО пользуется тем, что граждане не подкованы. Что касается банковских кредитов, то банки в меньшей степени обманывают. Граждане не рассчитывают свои силы. Кредитные карты выдаются, на них поступают денежные средства. Договора включают страховки. Сумма, которая заложена в графике платежей, непонятна гражданину. Договора читаются людьми между строк», — отметила она.

По словам Колесниковой, очень часто человеку навязывают страховку, объясняя необходимость этой услуги тем, что без нее кредит не будет одобрен.

«Это введение в заблуждение потребителя. Это не панацея от того, одобрят без страховки или нет», — предупредила гость эфира.

Она также объяснила, можно ли отказаться от страховки и как вернуть деньги. Как заметила адвокат, отказаться от страховки можно в течение двух недель с момента заключения договора. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и обратиться к банку.