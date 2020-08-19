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Зять Легкоступовой сообщил о правах Фирсова на наследство певицы

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Зять Легкоступовой сообщил о правах Фирсова на наследство певицы

Москва, 19 августа. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов может претендовать на наследство скончавшейся артистки, поскольку супруги не составляли брачный контракт. Об этом сообщил зять Легкоступовой в эфире программы «Пусть говорят».

В эфире программы обсуждались причины смерти певицы и ее наследство. Коллеги Легкоступовой пришли к выводу, что Фирсов был не таким уж богатым яхтсменом. Телеведущая Дана Борисова рассказала, что он проходил лечение от алкоголизма дважды в год.

Зять Легкоступовой сообщил, что певица не составляла брачный контракт с новым мужем, поэтому Фирсов входит в число ее первых наследников наравне с дочерью и сыном. Однако вдовец пока не заявлял о своих правах.

Коллеги и семья певицы с подозрением относятся к вдовцу. Некоторые даже считают, что Фирсов может быть причастен к ее алкоголизму.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. Ранее дочь певицы Анетта Бриль назвала причину смертельной травмы.

Певец Александр Добрынин ранее признался, что скептически относится к версии о том, что распитие спиртных напитков привело к смерти певицы. Кроме того, он с подозрением относится к словам дочери певицы о том, какой она встретила мать и почему решила отвезти в клинику по реабилитации алкозависимых.

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