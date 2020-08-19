Шерин объяснил, почему Россия решила защитить судно «Академик Черский»

Россия намерена защитить трубоукладчик «Академик Черский», поскольку он представляет собой уникальное и эксклюзивное оборудование. У Москвы есть разведывательные данные, что в отношении судна может быть совершена провокация. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Такова была его реакция на применение кораблей Военно-морского флота России для сопровождения «Академика Черского» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток — 2». В беседе с «Интерфаксом» замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов объяснил, что такие меры приняты, чтобы не допустить провокации со стороны других стран.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что эти действия Российской Федерации не имеют каких-либо злых намерений.

«Могут подумать, мол, мы такая агрессивная страна и хотим со всеми воевать. Цель у Москвы другая: защитить трубоукладчик. Он представляет собой довольно единичное оборудование, которое еще уникальное и эксклюзивное, — говорит Шерин. — Возможно, есть разведывательная информация, что может быть совершена какая-либо провокация в отношении судна. Эти данные мы не обязаны озвучивать кому-либо. Однако они подталкивают руководство страны к принятию беспрецедентных мер по обеспечению безопасности трубоукладчика. Все равно военные корабли должны патрулировать акваторию моря. Это своего рода тренировка».

Кроме того, парламентарий заметил, что Европа нуждается в получении газа из «Северного потока — 2», но ее лидеры не самостоятельны в принятии решений.

«Страны, в которых находятся американские военные базы, по сути дела, оккупированы, а поэтому они сами себе не принадлежат. Европейские государства пытаются как-то в этих ситуациях выживать, но американцы все равно хотят навязать им поставки своего газа», — добавил депутат.

Напомним, «Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает в себя введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий заявил, что США потерпят политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. По его словам, Москва доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.