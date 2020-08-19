Материнский капитал — это целевая выплата для семей с детьми. Кто имеет право на помощь от государства? Каков ее размер? Куда можно потратить деньги в 2020 году? На эти и другие вопросы Федеральному агентству новостей отвечает юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык.

Программа материнского капитала в 2020-м подверглась значительным изменениям. Согласно указу президента Владимира Путина любая семья, в которой появился ребенок (был рожден или усыновлен) после 1 января 2020 года, обладает правом на получение материнского капитала. Выплата на первого ребенка составляет 466 617 р. За рождение или усыновление второго малыша можно получить 616 617 р. Многодетные родители, воспитывающие троих или более детей, могут рассчитывать еще на 450 000, которые разрешено тратить исключительно на погашение ипотеки. Таким образом, значительно расширился круг семей, которые могут претендовать на выплату, что является отличным стимулом для увеличения рождаемости. Кроме того, национальная программа была продлена как минимум до 2026 года.

История вопроса

В конце 90-х — начале 2000-х страна оказалась на пороге настоящей демографической ямы. Развал Советского Союза, смена власти, экономический кризис и, как следствие, неуверенность народа в завтрашнем дне достаточно быстро принесли свои плоды: смертность впервые за многие годы превысила рождаемость.

После майских праздников 2006 года президент Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, в котором призвал парламентариев незамедлительно обратить особо пристальное внимание на проблемы демографии и предложил принять целый комплекс мер по выравниванию ситуации, среди которых числилось увеличение действующих пособий на детей, а также введение принципиально новой программы – так называемого «Материнского капитала». Глава государства настаивал на решительных шагах со стороны правительства, и ответные действия не заставили себя ждать. Менее чем через год 1 января 2007 года был подписан и закон, согласно которому семья, воспитывающая двух и более детей, получала право на безвозмездное получение 250 000 р. Первоначально предполагалось, что данную сумму можно будет потратить исключительно на приобретение жилья, что считалось неплохим подспорьем для тех, кто мечтал о собственных квадратных метрах. Со временем круг возможностей для использования целевой выплаты расширялся, а размер ее регулярно индексировался.

За те 13 лет, что в стране действует инициированная президентом программа, свое право на материнский капитал реализовало более 9 миллионов семей. О действенности принятых мер красноречивее всего свидетельствует тот факт, что последние несколько лет в стране наблюдается тенденция на стабильное увеличение рождаемости, которое совпадает по времени с введением материнского капитала. Скептики возражают, что рождение ребенка, а уж тем более переход в ряды многодетных родителей – слишком ответственный шаг, чтобы на него имела влияние выплата с ограниченным правом на использование, да и содержание большой семьи влетит в копеечку. Однако, если супруги колеблются в своем решении, такая стимулирующая мера вполне может склонить чашу весов в пользу появления малыша, тем более, что в ряде регионов размер маткапитала соответствует стоимости одной комнаты, а то и целой квартиры.

Кому положен материнский капитал в 2020 году: условия и необходимые документы. Кто и как может его получить

Юрист Юрий Капштык говорит, что за получением государственного сертификата необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ по месту постоянной или временной регистрации, предоставив паспорт, свидетельство о рождении детей, а также заполнить заявление о распоряжении средствами по установленной форме, в котором будет обозначено, куда планируется направить выделенные деньги. Воспользоваться своим законным правом можно по достижении ребенком трехлетнего возраста или же раньше, если сумма будет тратиться на погашение ипотеки.

Материнский капитал называют также семейным, поскольку в некоторых случаях правом на его использование обладает не только мать, но и отец. Мужчина — гражданин РФ может обратиться за сертификатом в том случае, если он является единственным усыновителем, а также (вне зависимости от гражданства), если мать ребенка скончалась или если суд принял в ее отношении решение о лишении родительских прав. Если же оба родителя или усыновителя по каким-либо причинам не могут воспользоваться выплатой, то сумма в равных частях разделяется между несовершеннолетними детьми. Правом на субсидию также обладают учащиеся дневной формы обучения.

На что можно потратить деньги с материнского капитала в 2020 году

За прошедшие 13 лет список целей на использование материнского капитала значительно расширился. В этом году родители могут распорядиться положенными им средствами следующим образом:

На улучшение жилищных условий, погашение ипотеки или имеющегося кредита, связанного с покупкой жилья, а также на первоначальный взнос при заключении ипотечного договора на приобретение жилплощади, включая строительство загородного дома. Юрий Капштык предупреждает, что использование средств маткапитала для этих нужд подразумевает последующую обязательную регистрацию прав собственности в новой квартире или доме на всех членов семьи, включая детей. Эксперты особо подчеркивают, что все последующие сделки с такой недвижимостью вплоть до совершеннолетия детей должны будут проводиться при участии органов опеки и обязаны быть направлены на улучшение жилищных условий. То есть купить меньшую квартиру, а разницу потратить на отпуск или автомобиль не получится. На обучение каждого из детей в семье, включая оплату частного детского сада. На будущую пенсию мамы. На оплату товаров и услуг по реабилитации ребенка — инвалида. На ежемесячную субсидию на содержание ребенка в случае, если доход на каждого члена семьи составляет мене 2 МРОТ.

«Обналичивание материнского капитала не допускается ни в какой форме! Если родители каким бы то ни было способом пытаются обналичить деньги, они становятся соучастниками уголовно наказуемого преступления. Для того, чтобы отпали всякие сомнения, просто подойдите к своему ребенку, посмотрите ему в глаза и задайте себе вопрос: «Для чего я это делаю? Ведь я ворую у него», — рассказал Капштык.

Отвечая на вопрос об индексации маткапитала в будущем году, Юрий Капштык настроен оптимистично: «По предварительным прогнозам, исходя из того, что у нас работает национальная программа «Счастливое детство» и существует поддержка семьи с целью улучшения демографических показателей, думаю, что некоторая индексация все же будет». Однако точных данных о размере материнского капитала на 2021 года пока нет.