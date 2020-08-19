Петров объяснил инициативу ограничить выдачу кредитов гражданам до 35 лет

Санкт-Петербург, 19 августа. Член общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров рассказал, существует ли сейчас проблема закредитованности. По его словам, большинство людей до 35 лет имеют кредиты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В среду в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Как не попасть в кредитное рабство?». Эксперты обсудили варианты уменьшения процентов по кредиту, права заемщика, а также, как банки обманывают своих клиентов и какого имуществ могут лишиться должники.

«Людям стоит задуматься о том, стоит ли брать кредиты, настороженно относиться к микрокредитам», — сказал Петров.

Он также рассказал об инициативе ограничить выдачу кредитов лицам до 35 лет.

«Большое количество людей берут кредиты на айфоны, проведение свадеб. Нет ощущения, что берешь чужие деньги. С плохой кредитной историей банки не будут давать кредиты. Люди уходят в микрофинансовые ситуации, там возникают некомфортные условия и больше проценты. Я за то, чтобы ограничить проценты для займов микрофинансовыми организациями. Регионы сами должны устанавливать максимальный объем процентов. Проценты одинаковые, а доходы разные», — подчеркнул член общественной палаты Ленинградской области.

Владимир Петров объяснил, можно ли микрофинансовые организации приравнять к мошенникам.