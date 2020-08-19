Клинцевич обвинил «Открытую Россию» во вмешательстве в дела Белоруссии

Москва, 19 августа. Ситуация в Белоруссии обострилась не без помощи так называемых либералов, которым ставит задачи Запад. К событиям в этой республике вполне может быть причастна нежелательная в РФ организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия», считает сенатор Франц Клинцевич

Примечательный факт: эти либеральные деятели требуют от РФ «невмешательства» в дела Белоруссии, при этом сами туда активно лезут, пишет iReactor.

Напомним, что 11 августа в республике был задержан координатор этой организации Артем Важенков, который был в гуще митингующих без каких-либо документов. Там же был задержан и еще один представитель организации Игорь Рогов.

Российский парламентарий считает, что указанные выше задержанные были просто «инструментами» тех, кто платит за участие в несанкционированных митингах. Эти и подобные им люди получают деньги от Запада за раскачивания ситуации в России. Аналогичную работу от них потребовали провести в Белоруссии.

Действия спонсоров, организаторов и зачинщиков митингов преследуют также цель разорвать связи между РФ и Белоруссией. Либералы хорошо проинструктированы на тему того, как надо себя вести и действовать. По его мнению, кандидата в президенты Светлану Тихановскую «обрабатывали» западные спецслужбы.

«Например, с Тихановской сначала психологи спецслужб Великобритании, потом США проводили психоневрологическое кодирование и собеседование с точки зрения потенциальных возможностей манипуляций и психотипа», — считает сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что невозможно говорить о том, будто западные страны не вмешиваются в белорусскую внутреннюю политику. Он не сомневается, что на Западе уже выбрали «нужного» президента Белоруссии, приспешники сейчас в рамках этого получают задачи и установки.

Сенатор уверен, что Москва должна оказать помощь Минску, потому что обе страны входят в состав Союзного государства. Кроме того, два государства объединяет отношение со стороны Запада: «как к людям второго сорта».