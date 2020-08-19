Экстрасенс объяснила, почему Микки Рурка похоронят на Украине

Москва, 19 августа. Решение голливудского актера Микки Рурка обрести последнее пристанище на Украине может говорить о том, что он погрузился в славянский мистицизм. Таким мнением поделилась участница «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева в беседе с изданием iReactor.

Ранее корреспондент телеканала «Украина» Юрий Гула сообщил на своей странице в Facebook, что помощник Рурка Дмитрий Корнейчук нашел на Украине место для похорон звезды. Кроме того, в прошлом году актер сам заявлял о желании быть похороненным в маленьком украинском селе.

По словам Хадуевой, выбирать место для захоронения при жизни — это давняя традиция, которая никак не приближает момент смерти. Экстрасенс утверждает, что подготовка к погребению дает Рурку психологическую свободу и помогает бороться со страхом ухода из жизни.

«Микки Рурк сейчас находится в такой стадии своего собственного душевного развития, когда он осознает свое прошлое, свой вклад в эту жизнь и входит в состояние так называемой завуалированной депрессивности», — пояснила Хадуева.

Участница «Битвы экстрасенсов» назвала вполне логичным решение актера быть похороненным в украинской земле, поскольку Рурк давно проявлял и интерес к славянской культуре. Кроме того, по словам Хадуевой, у актера наверняка есть корни славянских предков.

«Если иностранцы, особенно западноевропейцы и американцы, выбирают место жительства или захоронения на славянских территориях, <…> это говорит о том, что они в какой-то период времени <…> уверовали в то, что через Россию пойдет воскрешение рода человеческого», — подчеркнула экстрасенс.

Отметим, что Микки Рурк неоднократно заявлял о симпатиях к России. Пять лет назад актер даже намеревался перебраться в Москву, однако отказался от этой идеи из-за холодного климата и удаленности голливудских студий.