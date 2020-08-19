Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границ

Минск, 19 августа. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу Государственному пограничному комитету принять меры по усилению национальных границ. Он также потребовал, чтобы четко отслеживалось передвижение солдат Североатлантического альянса.

Президент напомнил, что через границу в республику могут попадать боевики, поступать деньги, оружие для развязывания и поддержания беспорядков.

Лукашенко подчеркнул, что из иностранных денег платят участникам митингов за то, что те «стоят с цветочками». Президент констатировал, что так некоторые сограждане предпочли подзаработать.

Глава государства еще раз подчеркнул, что помимо спецслужб, пограничники также должны активизировать свою работу по недопущению функционирования нелегальных каналов поступления денег.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых победу одержал Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. После этого по стране прокатилась волна митингов, которые поддерживала основной соперник Светлана Тихановская.