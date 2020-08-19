Лукашенко обвинил оппозицию в попытках столкнуть белорусов с россиянами

Минск, 19 августа. СМИ должны отнестись критически к программе оппозиции и не допустить столкновения с русским народом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его мнению, политическая программа Координационного совета оппозиции может привести к тому, что Белоруссия будет уничтожена как независимое государство.

«Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом — русскими, россиянами», — цитирует его НСН.

Лукашенко заявил, что такого сценария допускать нельзя, поэтому медиа должны активизировать свою работу.

По мнению президента республики, члены Координационного совета являются «черносотенцами», то есть «черной сотней для передачи власти», и сейчас члены штаба оппозиции «выстроились в очереди и делят портфели (в правительстве)». Но вместо портфелей Лукашенко пообещал им метлы и лопаты.

Он также напомнил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов» с целью захвата власти наказывается по закону.