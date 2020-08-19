Толкалина призналась, что перенесла тяжелое заболевание

Москва, 19 августа. Российская актриса Любовь Толкалина обрадовала поклонников хорошей новостью. У артистки ранее диагностировали коронавирус, сейчас она полностью выздоровела.

Актриса призналась, что перенесла тяжелое заболевание. Сообщение Толкалина опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram, сопроводив его фото в белоснежном платье с открытым плечом и глубоким декольте.

«Поздравьте меня! У меня два отрицательных и антитела! Празднуем», — написала Любовь Толкалина.

На снимке звезда выглядит достаточно хорошо, молодо и свежо. Фанаты поздравили кумира и поинтересовались подробностями протекания заболевания. Однако Любовь Толкалина решила оставить этот вопрос без ответа, заметив, что все уже позади.

Поклонники также осыпали артистку комплиментами, заметив, что та выглядит шикарно.

«Вы очень утонченная и женственная! Редко пишу комментарии, но вы великолепны, и платье изумительное!» — написала nailslaim. «Таких обаятельных и привлекательных, как вы, нет. Восхитительно!» — добавила zi.naida8880.

Ранее сообщалось, что российского актера Валерия Шеймана госпитализировали в одно из медучреждений Москвы. У 70-летнего артиста было диагностировано двустороннее воспаление легких. Пока народному артисту России не сделали тест на коронавирусную инфекцию.