В ЛДПР пообещали разобраться в отказе Жириновскому встретиться с Фургалом

Москва, 19 августа. Во фракции ЛДПР пообещали разобраться с тем, почему их делегации не дали встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». Об этом Федеральному агентству новостей заявил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Никита Березин (ЛДПР).

«Нам не удалось встретиться с Сергеем Ивановичем (Фургалом), потому что руководство СИЗО в лице Алексея Ромашина ссылалось на 103-й Федеральный закон, а именно на статью 18, где указано, что свидание с защитниками, родственникам и иными лицами осуществляется по решению следователя. При этом я напомню, что в этом же законе есть статья 7, в которой написано, что в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы могут президент, уполномоченный по правам человека и, в том числе, члены Совета Федерации и Государственной думы», — рассказал он.

По словам Березина, руководство СИЗО предложило делегации посмотреть только место содержания Сергея Фургала, но без него самого. Как отметил парламентарий, им сообщили, что экс-губернатор в это время находился на следственных действиях.

«Мы не стали смотреть на пустую камеру, так как целью нашего визита были непосредственно встреча с Сергеем Ивановичем и разговор с ним. От лидера ЛДПР, напомню, были во все инстанции направлены официальные письма. То есть руководство «Лефортово» знало, что в назначенный день и время прибудет делегация ЛДПР. И в этот момент камера его была пуста, и он находился на следственных действиях, — добавил Березин. — Так что будем разбираться с тем, почему нам вот так отказали во встрече. Будем помогать Сергею Ивановичу, его семье. Надеемся также на суд присяжных в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане».

Отметим, ранее в среду делегация фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским посетила СИЗО «Лефортово», где находится экс-губернатор Сергей Фургал. Как заявил лидер либерал-демократов, при попытке парламентариев посетить Фургала в камере их пригласили в кабинет начальника СИЗО и сообщили, что они могут посещать только изолятор, но не камеры, где находятся следственно арестованные.

Кроме того, фракция ЛДПР в своем Telegram-канале потребовала немедленно отстранить начальника СИЗО «Лефортово» Ромашина.

Позднее пресс-служба ФСИН России сообщила ТАСС, что сотрудники следственного изолятора выполнили все требования закона во время его посещения лидером ЛДПР и парламентариями от партии. В пресс-службе Минюста России «Интерфаксу» также заявили, что разрешение на свидание депутатов с Фургалом, как и с любым заключенным СИЗО, находится исключительно в компетенции следствия.

Напомним, Сергея Фургала задержали в начале июля. Его подозревают в организации убийств и покушении на убийство. 20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев. Дегтярев во время беседы с журналистами выразил мнение, что суд над Фургалом должен пройти в открытом режиме.