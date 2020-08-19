Остеопат назвал необычную пользу от сидения на корточках

Москва, 19 августа. Новозеландский остеопат Филип Бич доказал, что сидение на корточках благоприятно отражается на работе суставов. Свою необычную теорию он подробно изложил в книге «Мышцы и меридианы. Манипуляция формой».

По словам специалиста, в подобной позе нет ничего зазорного. Он напомнил, что в древние времена наши предки не случайно предпочитали проводить значительную часть времени сидя на корточках. Эту позу остеопат называет архетипичной и очень полезной для людей.

«Наши далекие предки, жившие многие тысячи лет назад, проводили сидя на корточках значительную часть времени. То есть, наш организм адаптирован для этой позы», — пояснил автор книги.

Бич отметил, что в каждом суставе человеческого скелета есть специальная синовиальная жидкость, которая выполняет функцию смазки для хрящей. Он обратил внимание на то, что если сустав не будет работать или сжиматься, то жидкость перестанет вырабатываться в необходимом количестве, передает Planet today.

«Если сустав не сгибается в полном диапазоне, то организм может решить, что этот сустав не используется, и, соответственно, выработка синовиальной жидкости может прекратиться», — сказал Бич.

Он добавил, что коленные и тазобедренные суставы должны сгибаться с полной амплитудой для правильной работы. Во время сидения на корточках колени сгибаются полностью, благодаря чему суставы сохраняют гибкость и подвижность.