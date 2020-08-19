Разведенной Кристине Асмус предсказали карьеру стриптизерши

Москва, 19 августа. Расставшаяся с юмористом Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус может начать карьеру стриптизерши. К такому выводу пришло популярное приложение, «предсказывающее» судьбу по чертам лица.

Многие российские звезды опробовали приложение, рассказывающее о возможном будущем пользователей. Программа указывает карьеру пользователя, страну, в которой он проведет старость, капитал, карьеру супруга и количество детей.

Согласно опубликованному Асмус результату, она должна остаться в шоу-бизнесе, хоть и немного в другом качестве. Согласно «предсказанию», звезда будет зарабатывать себе на жизнь, танцуя стриптиз, однако это ремесло позволит ей заработать капитал в размере 220 тысяч долларов. Будущий муж знаменитости и вовсе должен быть философом, а также пара должна воспитывать троих детей. Приложение также сообщило, что встретить старость актриса должна на территории России.

«Градиентом» для определения своего будущего воспользовались и другие представители российской эстрады. Приложение сообщило, что Ольга Бузова продолжит музыкальную карьеру и заработает 17 миллионов долларов, однако останется в России. Также она должна обзавестись мужем-политиком и двумя детьми.

Ксения Бородина уже имеет двоих детей, но приложение пришло к выводу, что телезвезда должна родить еще. Ее супруг указан как бизнесмен, и это действительно так. Состариться звезда также должна на родине.

Что же касается Асмус, то она пока не начала танцевать вокруг шеста на публике, но имеет известную склонность к обнажению. Как сообщалось ранее, звезда скандального фильма «Текст» снялась обнаженной в ванной.