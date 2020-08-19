Эксперт заявил о причастности Запада к событиям в Белоруссии

Москва, 19 августа. Европейские страны осуществляют открытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин.

«С криками «не дадим России вмешиваться» сами вмешиваются по локоть. Польша уже не по локоть, а по плечо залезла в ситуацию. Но при этом все кричат, что Россия не должна вмешиваться и что они не вмешиваются», — пояснил он.

Жарихин также добавил, что западные страны пытаются взять на себя роль посредника в диалоге между властями Белоруссии и оппозицией. В действительности Запад пытается помешать сотрудничеству между Москвой и Минском, передает «ПолитЭксперт».

«Конечная цель – оторвать Белоруссию от России», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии вспыхнули протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены применить водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты для предотвращения беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.