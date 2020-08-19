Добрынин не поверил версии дочери Легкоступовой о смерти певицы

Москва, 19 августа. Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов непричастен к смерти певицы, считает участник советского и российского ансамбля «Веселые ребята» Александр Добрынин.

Певец признался, что скептически относится к версии о том, что распитие спиртных напитков привело к смерти певицы. Кроме того, он с подозрением относится к словам дочери певицы о том, какой она встретила мать и почему решила отвезти в клинику по реабилитации алкозависимых.

«Комментариям дочери я как-то не очень верю! Хоть и соболезную такой потере, сам недавно маму похоронил. Мое мнение, это трагический несчастный случай, и жаль, что Валя, встретив свою любовь, так недолго была счастлива», — заявил Добрынин в комментарии «ПолитЭксперту».

Певец уверен, что у Фирсова были искренние чувства к Легкоступовой. Он не поверил в корыстные мотивы супруга.

«В Валю он влюбился, невозможно не влюбиться в такую женщину! Талантлива, умна и красива! Светлая память ей. Валя всегда жила для других, заботилась, помогала, и как сейчас меня раздражают те, кто пытается ее оболгать, обвинить мужа в ее гибели», — добавил он.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. Ранее дочь певицы Анетта Бриль назвала причину смертельной травмы.