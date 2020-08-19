Российский космонавт снял на видео НЛО с борта МКС

Москва, 19 августа. Объекты неизвестного происхождения заснял российский космонавт Иван Вагнер. Видео он поделился на своей странице в Twitter.

В настоящее время он находится на Международной космической станции (МКС). Неопознанные летающие объекты попали на видео, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.

Космонавт обратил внимание на промежуток съемки 9-12 секунд. В этот период в космосе пролетали пять таинственных объектов. Он подчеркнул, что между ними было одинаковое расстояние, все летели в одном направлении.

У него нет ответа на вопрос, что попало в кадр: спутники, астероиды или что-то иное.