Российский космонавт снял на видео НЛО с борта МКС

Москва, 19 августа. Объекты неизвестного происхождения заснял российский космонавт Иван Вагнер. Видео он поделился на своей странице в Twitter.

В настоящее время он находится на Международной космической станции (МКС). Неопознанные летающие объекты попали на видео, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.

Космонавт обратил внимание на промежуток съемки 9-12 секунд. В этот период в космосе пролетали пять таинственных объектов. Он подчеркнул, что между ними было одинаковое расстояние, все летели в одном направлении.

У него нет ответа на вопрос, что попало в кадр: спутники, астероиды или что-то иное.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU