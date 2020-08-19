Депутат Чепиков оценил заявление Губерниева о спортсменах-политиках

Депутат Государственной думы РФ Сергей Чепиков заявил, что в политике могут работать люди из самых разных сфер общественной жизни, потому что в каждой из них они знают ситуацию изнутри.

Двукратный победитель Олимпийских игр и чемпион мира по биатлону прокомментировал Федеральному агентству новостей слова известного телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева о том, что каждый экс-спортсмен принес бы куда больше пользы стране, если бы работал именно в спорте.

«Я считаю, что в Госдуме должны быть разнопрофильные представители, в том числе, и представители от спортивных организаций, от большого спорта, — сказал Чепиков. — Так как у нас более трети населения [страны] занимается физической культурой и спортом, участвует на различных турнирах, в том числе, крупных международных».

Поэтому те, кто прошел как большой, так и малый спорт, подчеркнул собеседник ФАН, не понаслышке знают всю ситуацию в нем изнутри. Поэтому вносят соответствующие законопроекты в нижней палате парламента, влияющие, в том числе, на развитие здорового образа жизни.

«Госдума должна отражать интересы различных слоев наших граждан, — пояснил Чепиков. — Я считаю, что тут нет никакого перекоса. [К словам Губерниева отношусь] нормально. У каждого может быть свое мнение. С Дмитрием у нас хорошие взаимоотношения, поэтому я ни в коем случае на него не в обиде».

Ранее телеведущий и комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что те бывшие спортсмены, что нынче заседают в Госдуме, могли бы куда больше принести пользы России, если бы остались, собственно говоря, в спорте или рядом с ним.

Губерниев, в частности, упомянул нескольких прославленных биатлонистов — Владимира Драчева, Сергея Чепикова и Антона Шипулина.

Тот же Чепиков, к слову, по завершении блестящей спортивной карьеры работал и работает не только в политике. Так, он был главным тренером спортивной команды Уральского округа внутренних войск МВД России и вице-президентом Союза биатлонистов России. А с 2010 года заслуженный мастер спорта СССР является тренером-консультантом сборной страны по биатлону. В Госдуме Чепиков входит во фракцию «Единой России» от Свердловской области.