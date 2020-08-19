Хронический недосып — проблема распространенная. Напряженная работа и нехватка времени на сон приводят к тому, что днем постоянно хочется спать. Но бывает и так, что дневная сонливость возникает без «видимых причин». Вроде бы и ночью отдыхаете достаточно времени, а днем спать все равно хочется.

Почему это происходит? Отвечает врач функциональной диагностики, руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Татьяна Сурненкова.

Причины дневной сонливости

«У разных людей разная потребность во сне, — комментирует Татьяна Алексеевна. — В среднем, она составляет около восьми часов в сутки. Чаще всего сонливость связана с образом жизни человека. К ней могут приводить чрезмерное употребление кофеина и никотина, хроническая усталость, ненормированный рабочий график».

Осенью и зимой сонливость в дневное время наблюдается у многих людей. Ее вызывает недостаток солнечного света. Кроме того люди больше времени проводят в помещениях, а работа и отдых зачастую связаны с электронными гаджетами: компьютером, телевизор, смартфоном. Это увеличивает нагрузку на глаза и проявляется нарушениями сна, что, в конечном счете, приводит к хроническому недосыпанию и желанию вздремнуть днем хоть несколько минут.

Патологические причины

Но днем может хотеться спать не только из-за нарушения режима отдыха. По словам Татьяны Сурненковой, сонливость может возникать в силу патологических изменений в организме.

— Синдром обструктивного апноэ сна. Характерен для людей с избыточной массой тела. При этом заболевании мягкие ткани ротоглотки расслабляются и во сне перекрывают дыхательные пути. Находящийся рядом человек может замечать, что привычный храп близкого вдруг прерывается на несколько секунд, а потом возобновляется с громкого всхрапывания. В эти секунды человек не дышит, и количество таких эпизодов «задержки дыхания» может доходить до 400-500 за ночь. Апноэ — опасное состояние, так как нарушает не только сон, делая его поверхностным, не позволяя организму отдыхать. Болезнь нарушает обеспечение мозга кислородом, вызывает приступы удушья, со временем приводит к повышению внутрибрюшного давления и развитию болезней пищеварительной, дыхательной систем.

— Синдром беспокойных ног. Он проявляется невозможностью «уложить» ноги, найти для них комфортное положение, неприятными, мучительными ощущениями в ногах. Симптомы возникают только ночью, а стоит встать на ноги и сделать несколько шагов, проходят без следа. Из-за этого больному приходится неоднократно подниматься с постели в ночное время, ходить, разминать стопы. На полноценный сон времени не остается.

— Нарколепсия. Серьезное неврологическое расстройство, возникновение которого связывают с недостатком в головном мозге нейромедиатора орексина, отвечающего за бодрствование. Ночью человек не может уснуть, его мучают галлюцинации, в периоды полусна охватывает мышечный паралич, невозможность пошевелить ни рукой, ни ногой. Днем люди, страдающие нарколепсией, пугают окружающих перепадами настроения, часто впадают в беспричинный гнев, который быстро сменяется радостью или удивлением.

Ночная эпилепсия. При этом заболевании избыточная активность мозга приходится на ночное время, что нарушает качество сна. Больной часто просыпается, может ходить или говорить в полусне, а симптомы, характерные для эпилептических расстройств, возникают преимущественно ночью: судороги, сокращения мышц, выгибание тела.

Депрессия. Одна из частых причин, почему днем хочется спать, в особенности распространена среди подростков. Депрессия может возникать на фоне хронического стресса, вызванного переживаниями, нервным напряжением. В этом состоянии в организме все время повышен уровень гормона кортизола, что приводит к общему нарушению здоровья. Увеличивается активность мозга в ночное время, меняется работа внутренних «биологических часов». Ночью мучает бессонница, а потом целый день хочется спать. Проявления депрессии усиливаются осенью и зимой, на фоне недостатка солнечного света. В организме снижается уровень гормона радости серотонина, а вот концентрация гормона мелатонина, отвечающего за сон и торможение реакций, наоборот, возрастает.

Что делать, если хочется спать днем

«Важно понимать, что постоянная сонливость — это серьезный повод обратиться к врачу, — уточняет врач-сомнолог Татьяна Сурненкова. — Нужно выяснить причины состояния и подобрать соответствующую терапию».

При нарушениях сна, вызванных образом жизни, нужно скорректировать режим отдыха, питания, прогулок. Необходимо выделить 8 часов для сна и неукоснительно придерживаться установленного режима. Старайтесь выходить на улицу в дневное время, а если вынуждены проводить день в помещении, используйте специальные очки или лампы дневного света. Они помогут в часы максимальной сонливости с 13.00 до 15.00, связанной с естественными биологическими ритмами организма.

«При работе за компьютером каждый час нужно делать перерыв, — советует Татьяна Сурненкова. — Оторвитесь от работы на 10-15 минут, сделайте гимнастику для глаз».

Высыпайтесь. Уже на следующий день после полноценного ночного отдыха дневная сонливость проходит полностью.

Диагностика патологий

Если попытки наладить режим отдыха не увенчались успехом, выяснить, почему сильно хочется спать днем, поможет врач. По словам Татьяны Сурненковой, существуют методики диагностики патологических состояний, приводящих к нарушению сна.

— Полисомнографическое исследование. Проводится ночью, с помощью специальных аппаратов специалист оценивает структуру сна, его фазы и стадии, следит за активностью мозга и дыханием.

— Тест множественной латенции. Проводится днем, после ночной полисомнографии. Человека укладывают спать в специально оборудованной комнате и следят за временем засыпания. Если больной засыпает менее чем за 8 минут, велика вероятность, что дневная сонливость вызвана патологией. Если на засыпание требуется больше времени, скорее всего, речь идет не о патологическом состоянии, а депрессии, хронической усталости или лени.

«Развитие дневной сонливости может указывать на появление серьезных расстройств в организме, — уточняет Татьяна Сурненкова, — поэтому важно обратиться к врачу».

Кроме того такие состояния опасны для человека, которому все время сильно хочется спать днем, и окружающих его людей. По статистике, 4 процента аварий со смертельным исходом в нашей стране происходят из-за того, что водитель уснул за рулем. Это делает сонливость не просто неприятным симптомом, это поводом пересмотреть образ жизни и обратиться к специалисту, если принятые самостоятельно меры не помогают.