Клинцевич объяснил, почему Латвия отказалась признавать Тихановскую

Белоруссия — суверенное государство, и все волнующие Запад вопросы нужно обсуждать непосредственно с Минском, а не с США. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Непризнание Тихановской

Правительство Латвии, в отличие от других западных государств, отказалось признавать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую победителем выборов президента Белоруссии. С таким заявлением выступил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

Он обратил внимание на то, что Тихановская не может быть признана победителем, так как «неизвестны реальные результаты выборов». При этом глава латвийского МИД раскритиковал многие страны Запада, которые предпочли обсуждать внутренние дела Белоруссии с Россией, а не с Минском.

«Правильная позиция»

Как отметил Франц Клинцевич, Латвия — одна из немногих западных стран, которая понимает, что в истории с Белоруссией далеко не все однозначно. Правда отличается от той, что западные спецслужбы пытаются выдать за единственно верную.

«И то, что лидеры Китая и России поздравили Лукашенко в победе на выборах, говорит о многом. В ситуации с Латвией, безусловно, есть какие-то нюансы. Но выборы состоялись, Запад пытается разделить белорусское общество. И на этом конфликте пытаются навредить России и втянуть ее в эту авантюру. Именно поэтому мы говорим: все, что происходит в Белоруссии, — это дело белорусов. И они сами с этим разберутся. Они серьезные ребята», — пояснил Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, Тихановская пытается с «внешней площадки» поменять власть в Белоруссии с очень сомнительной повесткой, согласно которой Минск разорвет отношения со своими союзниками. Прежде всего, с Россией.

«Вряд ли в таком случае Белоруссия сможет выстроить конструктивные отношения с Европой. Разрыв с Россией приведет и к серьезным социальным потерям и катаклизмам. Шутить над этим ни в коем случае нельзя», — добавил Клинцевич.

Кроме того, сенатор похвалил Ригу за критику европейских стран. Если есть какие-то проблемы, то нужно обсуждать их непосредственно с Минском, а не с Соединенными Штатами, с кем-то из Европы или Россией. Это внутреннее дело Белоруссии.

«Если кто-то на Западе хочет уточнить наше мнение, пусть позвонят. Министр иностранных дел или президент дадут пояснение. Мы в Союзном государстве, мы соседи. У нас серьезная интеграция, ОДКБ. И с этим не считаться нельзя. Но тем не менее президент России говорит: это внутреннее дело Белоруссии. Но Россия очень серьезно наблюдает за этой ситуацией. Если что-то будет не так, Россия скажет свое веское слово. Позиция Латвии, на мой взгляд, правильная. Переговоры надо вести с Минском. Белоруссия — суверенное государство», — заключил Франц Клинцевич.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.