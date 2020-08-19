Студии и «однушки» резко выросли в цене с начала года

Москва, 19 августа. Однокомнатные квартиры и студии площадью до 32 квадратных метров резко выросли в цене по сравнению с началом 2020 года, сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

Аналитики объяснили, что с начала года покупатели все чаще стали интересоваться маленькими квартирами, поскольку это самый дешевый сегмент недвижимости. Кроме того, на рост цен на квартиры повлияла и льготная ипотека.

Низкий процент по кредиту привлекает россиян, и они все чаще принимают решение о покупке собственной квартиры. При этом выбор, как правило, большинство останавливает на дешевых квартирах с маленькой площадью.

По данным портала, самая высокая цена на однушки зафиксирована в Москве, за недвижимость маленькой площади в столице просят в среднем 6,7 млн рублей. Второе место занимает Петербург – 3,8 млн рублей, затем идет Сочи – 3,5 млн рублей, Владивосток ― 3,4 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку квартир в новостройках. Согласно его инициативе, все что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством.

Льготную ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%.

Ранее правительство России утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.