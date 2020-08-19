Несколько фраз Путина укрепили позиции России в Арктике и на рынке нефти

Глава Роснефти Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 18 августа сообщил, что на 31-й скважине Западно-Иркинского участка проекта «Восток-Ойл» в устье Енисея получена нефть с «потрясающими характеристиками». По его словам, содержание серы в ней не превышает 0,02%, а плотность составляет всего 826 г на литр, и это самые лучшие показатели для легкой нефти во всем мире. При этом Сечин передал в руки Путина капсулу с уникальным черным золотом.

Западно-Иркинский участок геологически входит в состав нефтегазового Пайахского месторождения с разведанными запасами нефти примерно в 12 млн тонн и газа в 120 млрд кубометров. Для крупнейшей российской энергетической компании, которая в 2019 году добыла более 195 млн тонн нефти и почти 67 млрд кубометров газа, все это — «на один зуб», и даже не сегодня. Конечно, по результатам проводимых на местности геологоразведочных работ оценки запасов углеводородов могут быть изменены, но речи об этом не идет.

При этом, как отмечают эксперты, до начала промышленной эксплуатации Роснефть должна провести геологоразведочные работы (геофизические исследования, поисково-оценочное бурение, о результатах которого и доложил Сечин), поставить на баланс разведанные запасы и согласовать проект — все это в лучшем случае должно занять не менее 5–6 лет. Добавим к этому, что район устья Енисея — природоохранная зона с уникальной экосистемой, для которой масштабная экономическая активность человека чревата серьезной нагрузкой. Наконец, это Заполярье, где природно-климатические условия вряд ли можно назвать благоприятными для производственной деятельности, особенно непрерывного цикла, а нефтедобыча как раз относится к их числу.

Однако же эпизод с подаренной капсулой попал во все мировые сводки новостей — как несколько ранее это произошло с первой в мире антикоронавирусной вакциной «Спутник V» российского производства. С оппозиционных площадок в этой связи даже понеслись смешки: мол, российский президент пошел по пути Михаила Горбачева. Но это полная ерунда, ведь «лучший немец», а по совместительству первый и последний президент СССР, как известно, рекламировал зарубежную продукцию: сеть пиццерий и багажные сумки, — причем, так сказать, напрямую, в жанре рекламного агента. Тогда как Путин де-факто продвигает отечественное производство и фактически изобрел для этого уникальный жанр state-public-product-placement (SPPP) — «государственного публичного размещения продукции», который, наверное, стоило бы и запатентовать.

Все началось, если мне не изменяет память, с федерального послания 2018 года, в котором президент России сообщил о новейших системах вооружения, созданных отечественным ОПК. После чего продажи российского оружия моментально взлетели вверх — потребители начали перестраиваться под нового мирового лидера в данной отрасли производства.

Тогда этот аспект отметили, но не придали ему особого значения, поскольку основной целью путинского пассажа, тех «десяти минут, которые потрясли мир» 1 марта 2018 года, вполне обоснованно считали заявку на крах однополярного мира Pax Americana и утрату Соединенными Штатами статуса военной державы №1. Но, видимо, торгово-финансовый эффект оказался настолько значимым, что его было решено использовать в постоянном режиме, хотя и в несколько иной форме.

SPPP теперь выглядит так, что глава Российского государства встречается с высокопоставленным чиновником или представителем крупного бизнеса, тот сообщает президенту о каких-то успехах и достижениях в своей сфере ответственности и получает от него какой-то позитивный комментарий. В итоге эти несколько фраз Путина становятся не только знаком качества, но и знаком государственной поддержки в производстве и продвижении соответствующих российских товаров и услуг на мировом рынке.

Заявки на миллиард доз российской антикоронавирусной вакцины после беседы Путина с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко — пусть даже по минимальной цене в 10 долларов — это 10 млрд долларов в казну. Для сравнения: экспорт российского оружия в 2019 году принес 14,144 млрд долл., экспорт зерна — 8,265 млрд долл., общий объем российского экспорта составил 422,777 млрд долл., так что прибавка «с нуля» ожидается весьма существенная.

Что касается Игоря Сечина и «лучшей в мире нефти», то, похоже, здесь одним выстрелом убиты сразу два зайца. Во-первых, на рынке черного золота его основные российские сорта за последние месяцы в целом идут не с традиционным «минусом», а с «плюсом» к стандартному Brent. Это принесет бюджету РФ дополнительные миллиарды, — такая уж сложилась конъюнктура. При этом все зарубежные потребители российской нефти (и газа) понимают, что покупают не только углеводородные энергоносители, но и в придачу — определенный партнерский статус для России.

А во-вторых, предъявление «западно-иркинской» нефти, можно сказать, ставит важную реперную точку в длинной истории по созданию Арктического кластера Роснефти, в число акционеров которой, как известно, входят британская ВР (19,75%), а также швейцарско-катарский консорциум QH Oil Investments (18,93%). И это, в свою очередь, даст новый импульс развитию Северного морского пути, в еще большей степени укрепит российские позиции в Арктике и, соответственно, ослабит сопротивление этому процессу со стороны США и их «арктических» союзников.