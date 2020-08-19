Прислуга насмехается над Меган Маркл у нее за спиной

Вашингтон, 19 августа. Меган Маркл и принц Гарри переехали из Лос-Анджелеса в роскошный особняк в Санта-Барбаре и расширили штат прислуги. Однако новые работники невзлюбили Маркл.

Пара, кажется, довольна новой прислугой в доме. Но работники насмехаются над Маркл у нее за спиной. Причиной насмешек стали «королевские» манеры Маркл и ее «шикарный британский акцент», который она постаралась выработать за два года жизни у Гарри на родине.

Прислуга считает, что акцент Маркл звучит крайне ненатурально и скорее похож на пародию. Кроме того, супруга принца некстати вставляет в свой американский лексикон британские слова. К прислуге Маркл обращается «O, darling!» («Дорогуша»), нарочито растягивая гласные, пародируя британский акцент.

При этом принц Гарри успел расположить к себе прислугу. По мнению работников, он ведет себя естественно и вежливо, а не строит из себя аристократа.

Недавно один из пользователей Сети заявил, что видел пару в Беверли-Хиллз, когда супруги выходили из медцентра, который специализируется на проведении ЭКО. Фанаты тут же стали гадать, готовится Маркл к рождению второго ребенка или же нет.