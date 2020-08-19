Можно ли тратить материнский капитал на покупку машины

Одним из самых приятных бонусов для каждой семьи можно назвать материнский капитал. В этом году сумма выплат на первого ребенка составляет 466 617 рублей. Также в том случае, если в семье с 2020 по 2026 год появилось двое детей, то помимо маткапитала за второго ребенка государство начислит еще 150 000 рублей. Однако есть одна загвоздка — эти деньги можно тратить не на все.

Можно ли тратить материнский капитал на покупку автомобиля?

К сожалению нынешний закон не дает права молодым родителям расходовать деньги материнского капитала на покупку автомобиля. Даже если транспортное средство очень нужно семье, маткапитал в этом плане не станет их спасением. В интервью нашему изданию юрист Анна Петровская пояснила, что такой вид использования маткапитала со стороны государства считается нецелевым. Поэтому покупка мебели, поездки и в том числе покупка автомобиля на эти деньги может повлечь за собой уголовную ответственность.

В свою очередь юрист Юрий Капштык обратил внимание, что обналичивание материнского капитала через сторонние компании является преступлением. Поэтому специалист посоветовал не вестись на подобные «разводы» и тщательно изучать закон.

«Любая схема, связанная с обналичиванием денег материнского капитала противозаконна. Двойственного значения здесь быть не может», — пояснил он в беседе.

Можно ли надеяться на изменение правил в ближайшем будущем?

Программа материнского капитала будет действовать до 31 декабря 2026 года. Все документы и законы касательно выплат молодым семьям уже подписаны и приняты. Поэтому назвать точную дату, когда все же разрешать покупать транспортные средства за счет материнского капитала, пока нельзя. В любом случае у правительства еще есть время, чтобы внести долгожданные для многих семей изменения.

На что сейчас разрешается потратить маткапитал?

Несмотря на то, что на покупку автомобиля пока можно не рассчитывать, молодые родители имеют массу вариантов, на что можно потратить полученные на ребенка выплаты. Так, юрист Анна Петровская рассказала, о целях, на которые можно выделить маткапитал:

— Улучшение жилищных условий на территории России;

— Обучение ребенка;

— Формирование накопительной части пенсии;

— Покупка товаров и оплата услуг, которые помогут ребенку инвалиду адаптироваться в обществе;

— Получение выплат после рождения или усыновления второго ребенка.

Стоит обратить внимание, что к улучшению жилищных условий относится возведение домов или крупная реконструкция уже имеющихся помещений. Ремонт под эти критерии не подходит. Также учитывайте, что доступ к деньгам можно получить только через три года. Сразу использовать средства разрешается исключительно на следующее:

— Внесение первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку;

— Погашение оставшегося ипотечного долга;

— Получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

Срок рассмотрения подобной заявки составляет месяц. Далее в случае одобрения деньги зачисляются на счет в течение пяти рабочих дней.