Звезда «Дома-2» показала последствия жестокого избиения

Москва, 19 августа. Участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Катя Скалон недавно стала жертвой жестокого избиения. Ранее девушка попала в больницу, а теперь показала в Instagram свои травмы и последствия ударов по лицу.

На данный момент одна из звезд телепроекта уже пришла в себя после произошедшего и рассказала, что ее самочувствие почти нормализовалось. Однако множество следов побоев до сих пор красуются на теле Скалон. На лице и шее девушки заметны гематомы, сохранилась и отечность.

Подробности о произошедшем на данный момент неизвестны. Согласно имеющейся информации, Катя Скалон была избита в ночь на 16 августа, однако участница шоу не рассказала о том, кто именно поднял на нее руку. Также поклонники не знают, подала ли девушка заявление в полицию.

Некоторые фанаты считают, что девушка была запугана обидчиком и ей стоит скорее уйти из «Дом-2». Однако решится ли на это Скалон, на данный момент неизвестно.

«Лучше быть одной. Я догадываюсь, кто мог поднять на тебя руку. Беги как можно скорее из этого кошмара», — заявил один из неравнодушных подписчиков.

Катя Скалон пришла на телепроект в прошлом году, и с ней уже связано достаточное количество скандалов. Изначально она заявила, что решила стать участницей проекта ради Феди Стрелкова, давнего участника проекта, однако затем переключила свое внимание на Максима Моргенштерна. Остается только догадываться, стоит ли кто-то из молодых людей за произошедшим.

Стоит сказать, что в последнее время телешоу уже потеряло несколько интересных участников. Как сообщалось ранее, неожиданно для фанатов из «Дом-2» решила уйти звезда проекта Алена Рапунцель. Она и ее молодой человек намерены продолжить строить отношения, не находясь под прицелами объективов.