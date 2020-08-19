Всемирный день фотографии: история и знаменитые работы

Летом 1945 года фотограф Альфред Эйзенштадт сделал случайный снимок, который впоследствии стал культовым и получил название «День победы над Японией на Таймс-сквер». В кадр попал моряк, который узнал об окончании войны с Японией.



«Он носился по всей улице, хватал всех женщин, которых видел — неважно, были они пожилыми, дородными или стройными. Я бежал перед ним со своей «Лейкой», оборачиваясь и пытаясь сделать снимок, однако ни один из них мне не нравился. И тут, внезапно — как вспышка — я увидел, что он схватил что-то белое. Я повернулся и нажал на кнопку в тот самый момент, когда он поцеловал медсестру», — рассказывал фотограф.



Спустя неделю снимок Эйзенштадта был опубликован в журнале Life, где занял целую страницу и для многих американцев превратился в символ мира.

