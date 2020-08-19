Всемирный день фотографии: история и знаменитые работы
__________________________________________________________ Каждый год 19 августа профессионалы и любители отмечают Всемирный день фотографии. Что это за праздник и история его появления — в материале Федерального агентства новостей. __________________________________________________________
История фотографии
Первая известная попытка зафиксировать изображение была предпринята в 1802 году английскими изобретателем Томасом Веджвудом и химиком Гемфри Дэви. Тогда они сумели получить фотограммы при помощи солей серебра, но не знали, как закрепить изображение.
Спустя 18 лет французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс при помощи светочувствительного вещества — асфальтовый лак — впервые закрепил изображение, полученное в камере-обскуре. Этот процесс он назван «гелиография» (с греческого «нарисованная светом»). Еще через шесть лет с помощью световых лучей он получил копию гравюры, положив тем самым начало репродуционной технике.
В том же 1826 году Ньепс направил из окна мастерской камеру-обскуру на крыши соседних зданий и получил, хотя и мутный, но закрепленный световой рисунок. Несмотря на то, что на фотографии практически ничего не разобрать, ее достоинство определяется не четкостью изображения, а порядковым номером. Она стала первой в мире фотографией, абсолютным достоянием всего человечества.
Joseph Nicéphore Niépce / public domain
Дальше начался процесс постоянного совершенствования технологий.
История праздника
Всемирный день фотографии получил постоянную дату — 19 августа. В этот день в 1839 году французские власти придали изобретение дагеротипа (первого технически разработанного способа фотографии) широкой огласке и назвали его «подарком миру». После этого метод, что называется, ушел в народ.
Сам же праздник начали отмечать только с 2009 года, по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.
Чем это объяснить? Возможно тем, что до того в календаре уже имелось несколько дат, связанных с фотографией: 7 января — День рождения фотографии и 12 июля — Всемирный день фотографа.
Несколько примеров самых известных снимков
«Комбат»
Автор: Макс Альперт
Год: 1942
ТАСС - Макс Альперт
«Комбат» — знаменитая фотография, сделанная советским фотографом Максом Альпертом 12 июля 1942 года около села Хорошее, между реками Лугань и Лозовая. На фотографии изображен командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке. «Комбат» — одно из самых ярких и выразительных фото времен Великой Отечественной войны. Длительное время, несмотря на то, что снимок был знаменит и популярен, были известны только история его создания и название, данное ему фотографом. Личность изображенного на ней человека долгое время оставалась неизвестной.
«Знамя Победы над Рейхстагом»
Автор: Евгений Халдей
Год: 1945
ТАСС - Евгений Халдей
«Знамя Победы над Рейхстагом» — фотография советского военного корреспондента Евгения Халдея, сделанная на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента 2 мая 1945 года. К тому моменту в Берлине уже закончились уличные бои, и город был полностью занят советскими войсками. Халдей попросил первых солдат, которые встретились ему, помочь сделать фотоснимки. Вскоре он отснял с ними две кассеты. Знамя, запечатленное на снимке, Евгений Халдей привез с собой.
«Это то, чего я ждал 1400 дней», — признавался позже Халдей.
Снимок часто используется для иллюстрации победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
«День победы над Японией на Таймс-сквер»
Автор: Альфред Эйзенштадт
Год: 1945
ТАСС - Jockel Finck / ASSOCIATED PRESS
Летом 1945 года фотограф Альфред Эйзенштадт сделал случайный снимок, который впоследствии стал культовым и получил название «День победы над Японией на Таймс-сквер». В кадр попал моряк, который узнал об окончании войны с Японией.
«Он носился по всей улице, хватал всех женщин, которых видел — неважно, были они пожилыми, дородными или стройными. Я бежал перед ним со своей «Лейкой», оборачиваясь и пытаясь сделать снимок, однако ни один из них мне не нравился. И тут, внезапно — как вспышка — я увидел, что он схватил что-то белое. Я повернулся и нажал на кнопку в тот самый момент, когда он поцеловал медсестру», — рассказывал фотограф.
Спустя неделю снимок Эйзенштадта был опубликован в журнале Life, где занял целую страницу и для многих американцев превратился в символ мира.
«Человек на Луне»
Автор: Нил Армстронг
Год: 1969
ТАСС - Neil Armstrong / ASSOCIATED PRESS / NASA
Снимок «Человек на Луне» был сделан в 1969 года американским астронавтом Нилом Армстронгом. Фотография примечательна тем, что сделана на поверхности естественного спутника Земли. На снимке напарник Армстронга по экипажу корабля «Аполлон-11» — астронавт Базз Олдрин.
«В большинстве случаев фотоаппарат был у Нила, а я был объектом этих замечательных съемок, потому что каждый его снимок был просто великолепен», — вспоминал впоследствии герой.
Фотографирование не входило в число приоритетных задач астронавтов, тем не менее снимки стали историческими, а также стали достоянием всего человечества.
«Афганская Мона Лиза»
Авторо: Стив Маккарри
Год: 1984
ТАСС - Ulrich Perrey / DPA
Американский фотограф и журналист Стив МакКарри в одной из своих поездок в 1984 году сделал кадр «Афганская Мона Лиза», который быстро разошелся по всему миру. В 1985 году снимок попал на обложку National Geograhpic. Обложка журнала вошла в список 10 лучших за все 40 лет, а «Мона Лиза» стала тиражироваться чаще портрета Че Гевары.
Необходимо отметить, что фотография была сделана не в Афганистане, а в соседнем Пакистане, в лагере беженцев. Когда Стив МакКарри сделал снимки, он не придал им особого значения. Секрет фотографии в красоте самой модели, в ее взгляде и том волнении, который он передает.
«Оденьте ее на западный манер, и она будет выглядеть подобно большинству членов нашего общества», — говорил Стив МакКарри.
Только спустя 17 лет выяснилось, что девочку зовут Шарбат Гула (Sharbat Gula).