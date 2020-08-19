Экономист рассказал, как россияне могут обеспечить себе безбедную старость

Москва, 19 августа. Российский пенсионер может обеспечить себе достойную старость без госвыплат несколькими способами, считает экономист Александр Дудчак.

По его мнению, наилучший вариант — начать готовиться к выходу на пенсию заранее и инвестировать в недвижимость. Помимо этого, есть вложение в монеты. Но тут, как предупреждает специалист, есть минусы: колебания на рынке могут существенно уменьшить сбережения человека.

«В настоящий момент, если не будет катаклизмов, монеты — выгодный вариант, но ипотека, даже «однушка», даст более стабильный доход», — отметил он в комментарии iReactor.

Дудчак также обратил внимание на плюсы жизни в своем дачном на доме. По его словам, пенсионер может сдавать квартиру в городе и спокойно жить на даче с огородом. На участке можно выращивать свои овощи.

«Картошка, лук, капуста, кабачки, помидоры и огурцы позволят пережить любой катаклизм и не рассчитывать ни на кого», — считает экономист.

В регионах, где сдавать жилье не очень выгодно, пенсионеры могут вкладываться в земельное хозяйство. По словам Дудчака, в таких областях людям среднего возраста в мегаполисах разумнее приобретать недвижимость за чертой города. Как пояснил экономист, города быстро разрастаются и с учетом притока жителей с периферии на квартиры будет спрос.