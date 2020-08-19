Смерть Легкоступовой довела Лолиту до нервного срыва

Москва, 19 августа. Певица Лолита Милявская призналась, что тяжело переживает смерть исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой. Утрата подруги подкосила здоровье Лолиты.

По словам певицы, она до сих пор пребывает в шоке и находится на грани депрессии. Лолита отметила в комментарии Муз-ТВ, что не нашла в себе сил даже поздравить с днем рождения генерального директора телеканала Армана Давлетярова.

«Это стопроцентный нервный срыв, когда не можешь говорить», — призналась певица.

Лолита поделилась воспоминаниями о Легкоступовой. По ее словам, она была большой звездой, но хорошо относилась к своим менее известным коллегам.

«Обидно, что все больше уходит замечательных артистов, которые по-настоящему любимы народом. Валя нам запомнится своей улыбкой, потому что она всегда улыбалась», — добавила Лолита.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. Ранее дочь певицы Анетта Бриль назвала причину смертельной травмы.