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Британские ученые доказали пользу меда

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Британские ученые доказали пользу меда

Москва, 19 августа. Специалисты Оксфордского университета провели масштабное исследование целебных свойств меда при лечении людей, страдающих от инфекции верхних дыхательных путей. Согласно его результатам, в некоторых случаях лакомство может быть полезнее лекарств.

По мнению британских ученых, врачи вполне могут прописывать пациентам ежедневно съедать ложку меда, а не принимать антибиотики. Эффективность произведенного пчелами продукта сравнили со средствами от кашля, различными антигистаминными и болеутоляющими средствами.

В конечном итоге было доказано, что мед эффективнее справляется с кашлем, болью в горле и заложенностью носа, чем «конкуренты». Также стоит обратить внимание на тот факт, что он не имеет побочных эффектов.

Мед примерно на 36% лучше снижал частоту кашля, чем обычные лекарства. Тяжесть же кашля снималась им на 44% эффективней. В целом же, время, необходимое для выздоровления с помощью сладкого продукта, уменьшается до двух дней.

Британские ученые доказали пользу меда

«Он представляет собой широко доступную и дешевую альтернативу антибиотикам», — подвели итог специалисты.

Всего учеными были проанализированы 14 исследований, в них приняли участие 1761 человек. Эффективность народного средства более не вызывает сомнений, однако лечиться с помощью него можно не всем — мед противопоказан людям с аллергией и детям до одного года.

Исследования британских научных сотрудников зачастую касаются человеческого здоровья и способов его сохранить. Как сообщалось ранее, специалисты рассказали о способе избежать преждевременной смерти.

Источник: Московский комсомолец
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