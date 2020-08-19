Песков объяснил ежедневные телефонные переговоры Путина и Лукашенко

Москва, 19 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ежедневные телефонные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного обмена мнений на фоне такой ситуации, которая разворачивается в Белоруссии», — сказал Песков.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК республики, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. После выборов в Белоруссии начались несанкционированные митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Лукашенко считает, что сложившаяся ситуация в стране играет на руку Западу.