Соседов раскрыл детали конфликта Пугачевой с покойной Легкоступовой

Москва, 19 августа. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал подробности конфликта звезд российской эстрады Аллы Пугачевой и Валентины Легкоступовой, скончавшейся 14 августа.

По словам критика, причиной конфликта между Пугачевой и Легкоступовой стала песня Раймонда Паулса. На конкурсе «Юрмала-86» Пугачева получила вторую премию и не нуждалась в новом репертуаре. Там же Паулс познакомился с Легкоступовой, которой предложил готовую песню.

«Дело в том, что Паулс подарил ей (Легкоступовой) песню «Двое (Старый друг)». Изначально она была написана для Аллы Пугачевой, но та сказала, что споет ее позже. У нее была такая манера – придерживать песни. Мол, когда-нибудь спою», — рассказал критик.

В интервью Пугачева призналась, что сочла песню не слишком удачной. Певица дала понять, что поет только удачные песни, а другие композиции достаются менее популярным исполнителям.

«И она (Легкоступова) спела, спела замечательно! Песня пошла на радио, звучала везде. И Пугачева потом возревновала к тому, что Валя спела «предназначенную» ей песню», — отметил Соседов в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

После Пугачева решила спеть предназначенную ей песню. Тогда в эфире радио звучали две одинаковые песни ― Пугачевой и Легкоступовой. На CD-версии песня появилась в альбоме Пугачевой в 1990 году, а сборник Легкоступовой вышел в 1994 году.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. Ранее дочь певицы Анетта Бриль назвала причину смертельной травмы.