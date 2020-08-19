В Курске скончалась «воскресшая» в морге 81-летняя пенсионерка

Курск, 19 августа. 81-летняя женщина, которую врачи ошибочно посчитали погибшей и отправили в морг, скончалась в одной из больниц Курска. О врачебной ошибке стало известно лишь на следующее утро, когда пришедшая на работу сотрудница морга увидела ожившую пациентку на полу.

Пенсионерка попала в медицинское учреждение с болями в животе 13 августа. Медики диагностировали у нее непроходимость, после чего провели операцию. По словам врачей, после хирургического вмешательства женщина якобы не подавала признаков жизни, бригада реаниматологов пыталась привести ее в чувства в течение 30 минут.

Пожилую женщину поместили в морг, однако утром следующего дня «воскресшую» старушку обнаружила одна из сотрудниц больницы. В комитете здравоохранения области заявляли, что состояние пациентки стабильное. Но 19 августа племянница женщины заявила, что та скончалась «во второй раз», передает Kp.ru.

Отмечается, что после произошедшего главный врач курской больницы, в которой медики неправильно диагностировали смерть, ушел в отпуск. В настоящее время сотрудники Следственного комитета РФ проверяют информацию о случившемся.